DGS usa contos de fadas para ensinar crianças a gerir conflitos e angústias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lança hoje uma campanha de promoção da saúde mental infantil que pretende mostrar como os contos de fadas ajudam a resolver conflitos e gerir angústias.

A iniciativa de lançamento, que decorre ‘online’, tem como parceira a livraria Fonte de Letras, em Évora, e pretende mostrar que, assim como somos o que comemos, também “Somos o que brincamos” (o mote da campanha).

“Hoje em dia, com o politicamente correto, o branqueamento de conflitos e a aposta no sucesso e na eficácia, achámos que era importante voltar a uma filosofia em que se pudesse reabilitar algumas figuras importantes para o desenvolvimento das crianças, que têm que ver com o universo imaginário, em particular das narrativas e personagens dos contos de fadas”, explicou à Lusa Conceição Tavares de Almeida, do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A especialista da DGS diz acreditar que os contos de fadas são “um instrumento de higiene mental” e defende: “A mente das crianças precisa de cuidados e de proteção”.

“Não temos nada contra as tecnologias, são elas que nos salvam e neste ano de pandemia isso ficou evidente. Mas elas têm de ser um meio e não um fim”, diz, quando questionada sobre a diferença entre a criança passar um tempo com um ‘tablet’ ou a ouvir ou ler contos de fadas.