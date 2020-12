Balanço DGS. Portugal ultrapassa os 400 mil infetados com a Covid-19

A Lisboa e Vale do Tejo (LVT) cabem 30% dos novos casos. Foram mais 995 infeções nas últimas 24 horas e mais 33 mortes. Desde março, esta região conta 128.841 casos e 2.352 óbitos.

O dia de hoje é marcado também por uma redução de 2.850 no número de casos ativos (um total de 65457), e há mais 6.112 recuperados, que são agora 327.794 desde março.

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), diminuiu o número de doentes internados: são menos 37, subindo o total para 2.930.

Portugal conta, nesta terça-feira, com mais 3.336 de Covid-19 e 74 mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus. O país passou os 400 mil casos de infecção pelo novo coronavírus.

A terceira região com mais casos e vítimas mortais é o Centro, com 968 mortes e 45.243 infeções desde março. Nesta terça-feira, contribui com 19% dos novos casos.

Seguem-se o Alentejo, com um total de 202 mortes e 10.398 casos, e o Algarve com 7.259 casos e 69 óbitos em cerca de dez meses.

Nas ilhas, os Açores contam um total de 1.749 casos e 27 mortos (sendo que nesta terça-feira houve uma morte associada à pandemia) e a Madeira 1.526 casos e 12 óbitos (esta terça-feira não houve óbitos associados à Covid-19).