CEO da TAP duplica salário e passa a ganhar 35 mil euros brutos por mês

Ramiro Sequeira, com a passagem a CEO interino da TAP, passou a auferir 35 mil euros brutos por mês. Um valor que é quase o dobro do que o gestor ganhava no cargo anterior de Chief Operating Officer (COO). A notícia foi avançada pelo jornal económico ECO. Ainda assim, e mesmo com este aumento, Sequeira fica abaixo da remuneração do antecessor Antonoaldo Neves. O mesmo jornal avança que o aumento foi decidido em outubro pela Comissão de Vencimentos da TAP, onde o Estado não está representado, e começa a ser pago agora. No entanto, o ECO noticia que o Governo teve conhecimento do aval às alterações.

Mas o CEO interino não foi o único a receber um aumento. Também Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP SA e da TAP SGPS, passou a ganhar 13,5 mil euros brutos por mês (14 vezes ao ano) face aos anteriores 12 mil euros. Neste caso, a revisão estará relacionada com novas funções assumidas na Portugália e na TAP SGPS, devido à saída de Humberto Pedrosa. Há ainda Alexandra Vieira Reis, que já era diretora da TAP e auferia14 mil euros mensais (12 mil euros fixos a que acresce um complemento salarial de dois mil euros). A entrada na comissão executiva valeu-lhe uma atualização salarial, com a sua quase duplicação, para os 25 mil euros por mês. Esta revisão foi feita antes de o Governo enviar a Bruxelas a proposta de plano de reestruturação da TAP, que é condição para o apoio público à companhia aérea. Omesma prevê que os trabalhadores da TAP terão reduções salariais de 25%, no âmbito do plano de reestruturação, ficando isentas de corte as remunerações base até 900 euros.