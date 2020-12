Jesus comenta casos de Covid-19. "Mexe com o grupo, treinam desconfiados"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, explica que o surto de covid-19 que afeta o Benfica tem efeito psicológico no grupo de trabalho, nos jogadores que não estão infetados.

Em declarações à BTV, o técnico fala sobre os cinco jogadores infetados e explica o impacto no restante plantel.

"É importante recuperar a equipa toda, porque a covid-19 não é só um problema dos jogadores que ficam de fora. Mexe com o grupo, começam os treinos desconfiados, acham que podem ser os próximos e isto mexe muito com o grupo. Espero que o mundo, em 2021, possa ter paz social e que o Benfica jogue ao nível do que mostrou hoje na primeira parte, mas durante os 90 minutos, e que consigamos os nossos objetivos", terminou.

Pizzi, Seferovic, João Ferreira, Jardel e Gonçalo Ramos estão infetados com a Covid-19 e afastados do grupo de trabalho.