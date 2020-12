Madeira com 18 casos da nova estirpe de Covid-19

Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, havia avançado à Renascença que foram detetados quatro casos da nova variante da Covid-19 na ilha da Madeira, todos com origem no Reino Unido. Entretanto, o número cresceu.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou na manhã desta segunda-feira que o arquipélago já tem confirmados 18 casos da nova estirpe da Covid-19.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo.

Na sequência da identificação desta nova variante, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, em Portugal (ilha da Madeira), na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Dinamarca, Liechtenstein, Suíça, Canadá, África do Sul e no Japão.