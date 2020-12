Papa convoca ano especial dedicado à família e confia-o a São José

A iniciativa foi anunciada esta manhã, durante o Angelus, destina-se a “continuar o caminho sinodal” que levou à publicação a Exortação Amoris Laetitia, terá início a 19 de março de 2021 e encerrará com a celebração do décimo Encontro Mundial das Famílias, programado para Roma em junho de 2022.

O Papa confiou “à Sagrada Família de Nazaré em particular a São José, esposo e pai solícito, este caminho com as famílias de todo o mundo” e pediu “que a Virgem Maria, faça com que todas as famílias fiquem cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família, para se tornarem fermento de nova humanidade e de uma solidariedade concreta e universal.”

No final da oração, Francisco dirigiu-se especialmente às “famílias que, nestes meses, perderam algum elemento ou foram afetadas pelas consequências da pandemia” e também aos “médicos, enfermeiros e todo o pessoal de saúde, cujo grande empenho na primeira linha do combate contra a difusão vírus, causou significativas repercussões na vida familiar”.

Improvisando sobre as três palavras-chave que gosta de repetir quando se trata de viver em harmonia, Francisco concluiu: “não esqueçam estas três palavras que ajudam tanto a viver a unidade familiar: com licença, para não invadir e respeitar os outros; obrigado, para nos agradecermos mutuamente, em família; e desculpa, quando fazemos algo errado. E estas desculpas, quando se discute, por favor, peçam-nas antes que acabe o dia. Façam a paz antes de terminar o dia”.