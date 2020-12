Renato Paiva deixa Benfica B. Veríssimo é o novo treinador

O treinador Renato Paiva vai deixar o Benfica B e assumir, já em janeiro, o comando técnico do Independiente del Valle, do Equador.

A informação foi confirmada pelo Benfica, em comunicado, divulgado no site oficial.

Renato Paiva, de 50 anos, está há 16 anos ao serviço das camadas jovens dos encarnados. Assumiu a equipa B quando Bruno Lage chegou ao plantel principal, mas passou por vários escalões no Seixal.

O técnico ainda orienta o Benfica B na próxima partida, diante do Penafiel. A equipa secundária das águias segue com quatro vitórias, um empate e sete derrotas na II Liga.

A equipa do Equador para onde segue Renato Paiva está em sexto no campeonato, a sete pontos do líder Barcelona SC. Também esteve na Libertadores.

O Benfica confirmou, entretanto, que Nélson Veríssimo é o novo técnico da equipa B.

Veríssimo, de 43 anos, está de regresso à Luz depois de ter feito parte de várias equipas técnicas e de ter assumido o comando da equipa principal após a saída de Bruno Lage.