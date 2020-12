Gaspar Ramos. Jorge Jesus "tem-se colocado a jeito" para ser "liquidado" pelo balneário

Gaspar Ramos diz que Jorge Jesus está a pôr-se "a jeito" para que o balneário se vire contra ele. Em entrevista a Bola Branca, o antigo vice-presidente do Benfica, sugere que os jogadores podem não estar a dar o máximo por estarem desagradados com o treinador.

O Benfica perdeu a Supertaça para o FC Porto, em mais uma exibição "sem ideias, sem fibra" e com jogadores "tristes". Gaspar Ramos dá a entender que Jorge Jesus está a ser "liquidado" internamente. Os jogadores, não estando necessariamente contra o treinador, poderão não estar a "fazer tudo para que possam ter um rendimento diferente", por estarem "desagradados com a forma como são tratados":

"Parece-me que a própria mensagem não está a passar. Há alguma coisa que está a funcionar mal naquela cabine e há que olhar com muita atenção para isso, porque é um dos fatores mais importantes para um treinador. Os treinadores, no passado, a começar pelo Rui Vitória, foram liquidados pela cabine. O Jorge Jesus tem-se colocado a jeito para isso, porque a forma como fala, as atitudes que toma, os próprios jogadores a certa altura começam a ficar desagradados."