Marcelo bebe ginjinha no Barreiro e promete voltar em 2021 seja “Presidente ou não”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bebeu esta quarta-feira a tradicional ginjinha de Natal no Barreiro, em Setúbal, e prometeu regressar no próximo ano, mesmo que não seja reeleito.

“Presidente ou não Presidente estou cá para o ano. Eu venho pela ginjinha, não venho por ser Presidente”, disse aos jornalistas o chefe de Estado e recandidato ao cargo.

Marcelo antecipou esta manhã a tradição, reservada habitualmente para o dia 24, de beber a ginjinha de Natal na “Tasca da Galega”, no Barreiro, distrito de Setúbal.

Deslocou-se até ao Barreiro na sua viatura pessoal, logo depois de ter entregado de manhã 12.747 assinaturas no Tribunal Constitucional para formalizar a recandidatura ao cargo de Presidente da República.

No local, Marcelo bebeu a tradicional ginjinha, brindando “ao Barreiro” e à tradição que, previu, “para o ano já será mais aberta”, numa referência às limitações causadas pelo contexto pandémico da Covid-19.

Ao lado do chefe de Estado esteve o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosas (PS), que assinalou: “Com tradição, mas em segurança este ano”.

“Isto de manhã tem outro sabor, é mais intenso”, brincou ainda Marcelo, que precisou de “um queijinho” e um “pãozinho” para acompanhar a bebida, eram 11 da manhã.

O autarca do Barreiro explicou ainda ao Presidente que a tradição, há uns anos reservada apenas para homens, era “um ponto de encontro para as pessoas” da região, “mas também para quem já estava fora do Barreiro e que vinha passar o Natal”.

À saída, já com algumas pessoas curiosas a assistir da rua, o Presidente caracterizou a sua presença no local como “uma visita de médico”, referindo-se ao facto de ter sido rápida e adaptada às circunstâncias pandémicas, sem os abraços e as fotografias habituais.

Além de ter antecipado a tradição no Barreiro, Marcelo Rebelo de Sousa comunicou também esta manhã, no Tribunal Constitucional, que decidiu entretanto fazer "apenas uma refeição" nesta quadra de Natal.

"Tendo visto que alguns epidemiologistas ficam um bocadinho sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa, com cinco pessoas, portanto, é o mínimo dos mínimos que eu terei no Natal", afirmou.