Um morto e dois GNR feridos em tiroteio no Seixal

Dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficaram feridos na tarde desta terça-feira durante um tiroteio em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, que culminou com a morte de um homem.

Em comunicado, a GNR esclarece que os dois guardas cumpriam um mandado de detenção e abordaram o suspeito, que se encontrava acompanhado por uma mulher, "tendo este reagido e disparado contra um dos militares, seguindo-se uma troca de tiros".

Um dos militares da GNR ficou ferido com gravidade, depois de ter sido baleado no abdómen, o outro militar e a mulher que acompanhava suspeito sofreram ferimentos ligeiros.

Na nota enviada pela GNR às redações, o suspeito que iniciou o tiroteio morreu no local.

O alerta para este incidente foi dado às 18h22, a Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar o caso.