Quer ser família de acolhimento? Saiba como fazer

Pelo segundo ano consecutivo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou uma campanha – a LX Acolhe – para angariar novas famílias de acolhimento. Mas há dúvidas: Quem se pode candidatar? Há uma idade limite? Existem ajudas financeiras?

Até agora, já foram contabilizados 560 contactos e realizadas 16 sessões informativas (seis presenciais e 10 online). As sessões foram frequentadas por 135 famílias e sete já formalizaram novas candidaturas, de acordo com os dados avançados à Renascença por Isabel Pastor, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da SCML. “Pode dizer-se que, de uma maneira geral, a reação a esta campanha de 2020 superou a de 2019”, reconhece.

Da primeira campanha, em novembro de 2019, resultaram 25 famílias de acolhimento.

A família de acolhimento é uma medida de proteção, transitória e temporária, que proporciona à criança ou jovem, que se encontra em situação de perigo, a opção de ficar num ambiente familiar, em vez de ser colocado numa instituição.

Quem pode concorrer?

Tem que ter mais de 25 anos. Mas pode ser qualquer pessoa ou família, residente em Portugal e podem ser famílias estrangeiras.

Qual a idade das crianças acolhidas?

Pode ser acolhida uma criança e jovem de qualquer idade, embora a prioridade seja dada a crianças até aos seis anos.

Há critérios de admissão da candidatura?

Há diversos requisitos, como a idade, situação familiar, condições de saúde, autonomia financeira (embora haja uma compensação financeira associada a esta medida de proteção) e as condições da habitação. A avaliação de candidatos implica ainda saber se existe “uma rede social de apoio, condições de personalidade, aspetos afetivos, e um aspeto muito importante a capacidade de se ligar a uma criança que terá o seu percurso de vida e deixará a família de acolhimento”, como explica a responsável Isabel Pastor.

Qual é a comparticipação financeira?

É atribuído um subsídio de 605 euros para crianças até seis anos, com majoração que atinge os 684 euros no caso de crianças com deficiência ou doença crónica. No caso de crianças com mais de seis anos, o subsídio é de 526 euros.

O tempo de acolhimento é definido à partida?

Não é definido à partida, mas a medida é transitória e temporária. A criança ou jovem volta para a família biológica ou é adotada, por exemplo, consoante o seu projeto de vida. A família de acolhimento não pode ser candidata a adoção.

Qual a área geográfica da Campanha Lisboa Acolhe, da SCML?

Os concelhos abrangidos na área de intervenção territorial da SCML, e como tal do Programa de Acolhimento Familiar, são: Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, correspondentes à NUT 3 da área metropolitana de Lisboa.

Significa que as famílias candidatas residem nestes nove concelhos?

Os interessados devem residir em qualquer dos nove concelhos da NUT 3, para se candidatarem ao Lx Acolhe da SCML.

Como apresentar candidatura?

A candidatura pode ser enviada por correio, para: SCML – Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar Largo Trindade Coelho 1200-470 Lisboa ou entregue pessoalmente, mediante marcação prévia através dos contactos 213 263 063; 910 051 226; 910 047 370.

Onde obter mais informações?

Através do site www.scml.pt ou email servico.acolhimentofamiliar@scml.pt