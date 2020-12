PSD diz que caçada “maciça” na Azambuja beneficia instalação de central fotovoltaica

O PSD exigiu esta terça-feira o “apuramento total das responsabilidades” na sequência do abate de 540 animais na Herdade Torre Bela, no concelho de Azambuja, e apontou que a “massiva eliminação” tem como objetivo instalar uma central fotovoltaica no local.

Em comunicado, os sociais-democratas destacaram a necessidade do “apuramento total das responsabilidades quer quanto à atuação lesiva dos eleitos socialistas na Câmara de Azambuja, quer dos proprietários da Quinta da Torre Bela, quer ainda dos promotores da mega-central solar fotovoltaica, bem como das entidades que mais uma vez nada fizeram para defender o território municipal, em particular o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Associação Portuguesa do Ambiente (APA)”.

A nota divulgada hoje revela que os sociais-democratas vão “formalizar queixa junto da Sra. Procuradora-Geral da República e apresentar reclamação formal junto do Sr. Presidente da República e do Sr. Presidente da Assembleia da República”.