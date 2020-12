Abate de 540 animais é "uma vergonha" até para caçadores. PAN exige revisão da lei

Em 2019, Manuel Varanda participou numa montaria na Quinta da Torre Bela, Azambuja, propriedade onde, no último fim de semana, foram abatidos 540 animais e cujas imagens, já apelidadas de “vis” pelo ministro do Ambiente, foram partilhadas nas redes sociais. “Foi uma coisa pequena. Matámos onze ou doze animais. Para as largas centenas de animais que lá há, aquilo foi uma coisa de nada. Agora, do que aconteceu desta vez eu sinto vergonha”, confessa à Renascença.

Esta terça-feira, a licença de caça da propriedade foi revogada à herdade pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); o ministro Matos Fernandes anunciou a abertura de uma investigação do Ministério Público. "A caça repovoa um conjunto de ecossistemas, existe, é autorizada, para gerir recursos energéticos. Não é para matanças generalizadas", disse o governante.

No ano passado, Manuel Varanda, técnico e projetista de Planos de Ordenamento e Gestão Cinegética (POEC) e Planos de Gestão (PG), foi convidado pela gestão da Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, SAG LDA, entidade que pelo menos desde 2003 explora atividade cinegética naquela propriedade, de acordo com os registos em Diário da República. (Na Azambuja, há 23 entidades acreditadas pelo ICNF para gerirem zonas de caça.)

Enquanto profissional, Manuel Varanda nunca trabalhou com a gestão da quinta da Torre Bela. Mas isso não o impede de apelidar como uma “notícia triste” as novidades que brotam de lá. Conforme já foi noticiado por outros órgão de comunicação e veiculado por fontes locais, a “matança” de javalis e veados terá por detrás outras intenções, também ouviu o técnico.