Migrações e Direitos Humanos

Várias organizações internacionais consideram que os direitos humanos foram atacados a pretexto do vírus no que à migração diz respeito. Como passar das palavras do Pacto Global para as Migrações para a ação?

Jorge Macaísta Malheiros, geógrafo, pesquisador e membro da direção do Centro de Estudos Geográficos do IGOT da Universidade de Lisboa, diz que a xenofobia está a crescer e os sinais são evidentes em diversos pontos do país.

Mas Eugénia Quaresma tem uma perspetiva um pouco diferente. No seu entender, ao mesmo tempo que existe uma xenofobia que ganha força na Internet, existe um acolhimento de muitas comunidades aos imigrantes, mesmo quando causa alguma agitação entre os residentes.

