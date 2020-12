Voos do Reino Unido. Portugal só vai permitir entrada a portugueses e residentes

Veja também:

O Governo português anunciou este domingo que vai proibir a entrada em território nacional de passageiros de voos oriundos do Reino Unido que não sejam portugueses, sendo que aqueles que tenham nacionalidade terão de apresentar um teste negativo à Covid-19.

A decisão surge depois de pelo menos oito países terem anunciado a suspensão de voos e outras ligações com o território britânico por causa de uma nova estirpe do SARS-CoV-2 detetada no sudeste de Inglaterra.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna indica que, "na sequência da evolução da situação epidemiológica no Reino Unido", o Governo decidiu que "apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal".

Estes passageiros terão de apresentar, à chegada, um comprovativo de realização de teste negativo à Covid-19; os que não o tiverem feito antes de partirem do Reino Unido serão "encaminhados pelas autoridades competentes à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, nos termos definidos pelas autoridades de saúde", acrescenta o comunicado.

A medida entra em vigor às 00h desta segunda-feira e "será atualizada de acordo com a evolução da situação".

No comunicado, o MAI confirma a informação avançada esta tarde por fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge, de que ainda não há casos de infeção por esta nova estirpe em Portugal, ao contrário de outros países europeus, como Itália e Dinamarca.

"Em Portugal, não se confirma a circulação desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga."