Hospital de Santa Marta vai manter atividade normal após explosão em prédio contíguo

O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, atingido este domingo por projeções de uma explosão e incêndio num prédio de habitação na rua de Santa Marta, reúne condições de segurança e vai manter a atividade normal, avançou à Lusa fonte oficial.

Fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) avançou hoje à agência Lusa que “estão reunidas as condições de segurança no Hospital de Santa Marta e que a atividade vai decorrer com normalidade”, depois de ter sido realizada a “avaliação técnica, em articulação com a Proteção Civil”.

Segundo a fonte do CHULC, vai ser possível “garantir as consultas, sessões de Hospital de Dia e de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica MCDT”.