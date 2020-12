Quatro homens indiciados por violação e morte de jovem de 19 anos que chocou a Índia

Quatro homens foram este sábado formalmente acusados pela violação e homicídio de uma rapariga indiana de origem Dalit na Índia, um caso que está a gerar novos protestos em massa por todo o país, reacendendo o debate sobre a violência sexual e de género endémica no país, noticia o "Guardian" este sábado.

O caso remonta a setembro, em Hathras, uma pequena terra do estado de Uttar Pradesh. Uma rapariga de 19 anos pertencente ao estrato mais baixo do sistema de castas indiano foi atacada por quatro homens mais velhos, que a arrastaram para um campo, a violaram e tentaram sufocar com o seu próprio lenço.

A jovem acabaria por ser descoberta pela família a sangrar, abandonada no campo, quase inconsciente e com a espinha dorsal partida. Foi transportada para o hospital local e mais tarde transferida para um hospital do Governo em Nova Deli, onde acabou por sucumbir aos ferimentos duas semanas depois do ataque.

O lençol encontrado pelas autoridades permitiu confirmar que a jovem foi violada por quatro homens e já foi introduzido como prova no processo contra os suspeitos, já indicados pelo crime.