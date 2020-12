Covid-19. António Costa em isolamento profilático depois de encontro com Macron

Nesta manhã, realizou um teste para saber se está infetado com o novo coronavírus e aguarda a avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde.

A informação foi avançada nesta quinta-feira num comunicado enviado à Renascença , segundo o qual António Costa não apresenta quaisquer sintomas da doença e continua a trabalhar, mas sem manter contacto com ninguém.

O primeiro-ministro está em isolamento profilático preventivo, na sequência do encontro que manteve na quarta-feira com o Presidente francês, que testou positivo para a Covid-19 . António Costa já realizou o teste e garante estar assintomático.

Foi ainda cancelada “toda a agenda pública que implique a sua presença física”, indica o comunicado.

"Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas"



Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o primeiro-ministro diz que se encontra em "isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde".

António Costa partilha também uma fotografia do momento em que realizou um teste para avaliar se está ou não infectado com o vírus da Covid-19.

O chefe do Governo confirma que decidiu “cancelar e deslocação a África, bem como toda a agenda pública que implique a minha presença física. Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas”.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao novo coronavírus, após ter apresentado os primeiros sintomas da doença – um diagnóstico confirmado nesta quinta-feira, um dia depois de uma reunião e de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português no Palácio do Eliseu, em Paris.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, almoçou com Emmanuel Macron na segunda-feira, pelo que também vai ficar de quarentena até dia 24.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu cumprir o isolamento profilático. Michel e Macron estiveram juntos na passada segunda-feira, dia 14.

[notícia atualizada]