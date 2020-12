Covid-19: Portugal com mais 82 mortes, 4.720 casos e nova descida de internamentos

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 82 mortes e 4.720 casos de Covid-19 esta quarta-feira, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de internamentos desce pelo segundo dia consecutivo.

Com a nova atualização dos dados estão confirmados 5.815 mortes e mais de 358 mil casos do novo coronavírus desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.

O número de novos casos aproxima-se dos 5 mil, depois de dois dias em que andou na casa dos 2 mil.

Esta quarta-feira, o maior aumento diário de casos foi registado na faixa etária entre os 20 e 29 anos, com 696 infeções.

Nos hospitais portugueses estão internados 3.181 doentes com Covid-19, menos 25 em relação ao dia anterior. Em cuidados intensivos há menos 20 internados, num total de 486.

A DGS dá conta de mais 957 casos ativos, num total de 68.762 infetadas neste momento em Portugal.