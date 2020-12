Ex-mulher de presidente da Amazon doa 4,2 mil milhões de dólares

A ex-mulher de Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, doou mais de quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,3 mil euros) a bancos de alimentos e fundos de ajuda de emergência durante quatro meses.

MacKenzie Scott, escritora, é a 18.ª pessoa mais rica do mundo e viu a sua fortuna aumentar este ano em 19,3 mil milhões de euros (23,6 mil milhões de dólares), para um total de 49,8 mil milhões de euros (60,7 mil milhões de dólares). Tudo por causa da valorização da multinacional Amazon, de que MacKenzie foi a primeira funcionária.

Na terça-feira, anunciou que queria doar a sua fortuna e pediu à sua equipa que encontrasse a melhor maneira de o fazer rapidamente.

“Esta pandemia tem destruído a vida de muitos americanos”, escreveu no blog Medium. “As perdas económicas e os resultados de saúde foram piores para as mulheres, para as pessoas de cor e para as pessoas que vivem na pobreza. Enquanto isso, aumentou substancialmente a riqueza dos bilionários”, acrescentou.

Em julho, MacKenzie já tinha doado quase 1,4 mil milhões de euros (1,7 na conversão para dólares). No total deste ano, a milionária doou, até agora, perto de cinco mil milhões de euros (seis mil milhões de dólares) a instituição de caridade e solidariedade.

“Tenho uma quantidade desproporcional de dinheiro para partilhar”, escreveu quando, no ano passado, aderiu à campanha Giving Pledge (Promessa de Doação, em tradução livre), através da qual se comprometendo a doar a maior parte da sua fortuna.

Jeff Bezos, fundador da Amazone o homem mais rico do mundo, é criticado por não ter aderido.