Pastoral Universitária desafia estudantes a escrever cartas de Natal aos doentes internados

“Mais Do Que Palavras”. A iniciativa é da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Braga (PUB), em parceria com a capelania do hospital da cidade, para levar uma palavra de confronto a todos os que se encontram no hospital.

A proposta consiste em escrever uma carta a um utente ou a um profissional de saúde que tem de passar esta quadra no Hospital de Braga, “seja porque cumprem a sua missão profissional ou porque se encontram doentes e impossibilitados de ter o conforto e o afeto familiar”, explica uma nota da pastoral universitária.

O desafio lançado à comunidade académica quer assim sensibilizar os universitários para a fragilidade humana em tempos difíceis de pandemia e fomentar gestos de proximidade e gratidão nesta quadra natalícia.

Nesta quadra, “trocamos abraços por palavras, mas continuamos a partilhar afetos, a promover encontros e a espalhar a esperança”, refere a PUB.

As cartas de Natal devem ser manuscritas para as tornar “mais personalizadas e, desta forma, mais próximas daqueles que as vão receber”.