Mais 86 mortos e 3.134 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 86 mortos e 3.134 infetados com Covid-19.

De acordo com o documento, há um recuo no número de internados (menos 28), para 3.304, dos quais 509 em cuidados intensivos (mais cinco do que ontem). Há também um recuo no número de casos ativos. São agora 70.381, menos 1.800 do que ontem.

A região Norte regista 1.371 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo mais 964, a zona Centro mais 444, o Alentejo 267 e o Algarve 63, nos Açores 19 e na Madeira seis.

No que diz respeito às vítimas mortais, duas pertenciam à faixa etária entre os 50 e os 59, quatro tinha entre 60 e 69 anos, 17 entre os 70 e os 79 anos e 63 acima dos 80 anos.

O maior aumento de casos verificou-se na faixa entre os 40 e os 49 anos, com 495 das novas infeções.



Desde o início da pandemia, já foram confirmados em Portugal 335.207 casos confirmados da doença, dos quais 5.278 acabaram por morrer e 259.548 já recuperaram.