Acordo pós-Brexit. Distâncias entre UE e Londres têm de estar resolvidas até domingo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira que deverá ser tomada uma decisão acerca de um acordo pós-Brexit até domingo, apesar de as posições dos dois parceiros se manterem "muito distantes".

"Concordámos que as nossas equipas de negociação deveriam reencontrar-se imediatamente de maneira a resolver as questões essenciais. Chegaremos a uma decisão até ao final do fim de semana", revelou a líder do executivo de Bruxelas em comunicado, após um jantar de três horas com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Frisando que teve uma "discussão animada e interessante" com o chefe do Governo de Londres, acerca do conjunto de temas que continuam por negociar, von der Leyen referiu também que as posições se mantêm "muito distantes".



"Tomámos um conhecimento claro das posições de cada um. Mantêm-se muito distantes", refere o comunicado da presidente da Comissão.