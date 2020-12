Metro do Porto vai ter mais sete linhas e 36 estações

O Governo recebe, nesta quarta-feira, um relatório com base num estudo de viabilidade da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto sobre o alargamento da rede de metro, que passará a ter mais sete linhas e mais 36 estações.

No total, a expansão da rede de Metro do Porto – que, além da segunda linha de Gaia, terá a Linha da Boavista, a Linha da Maia, Linha de São Mamede, no concelho de Matosinhos, com ligação ao Hospital de São João, a Linha de Gondomar e a Linha Casa da Música – prevê um investimento de aproximadamente 1.300 milhões de euros.

À Renascença, o presidente da Área Metropolitana do Porto e autarca de Gaia explica que da expansão faz parte a segunda linha de Gaia, com atravessamento em ponte até ao Campo Alegre, onde entronca com o comboio. Assim como a viabilização de algumas linhas que já estavam esquecidas, de acordo com o estudo feito pela Faculdade de Engenharia, nuns casos com solução metro, noutros metro e MetroBus, “o que vai permitir criar uma rede metropolitana de transportes públicos”.

MetroBus? Eduardo Vítor Rodrigues explica. “É um canal de via duplicada, no exato modelo do metro exceto a construção ou investimento em catenárias, no carril. Trata-se de um modelo de metro sobre pneus, que permite garantir uma qualidade de ligação de transporte público em zonas onde não seria viável fazer o investimento em metro tradicional”.