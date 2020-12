Ex-técnico do Santos defende saída de Lucas Veríssimo para o Benfica

Dorival Júnior, ex-treinador do Santos e de Lucas Veríssimo, faz força para a saída do defesa central para o Benfica.

O consagrado técnico canarinho, de 58 anos, apoia a escolha do jogador e, em Bola Branca, faz força para que Lucas Veríssimo assine pelo Benfica e jogue em Portugal.

"As equipas portuguesas sempre fazem com que os atletas cresçam nas suas equipas e possam dar um salto de qualidade. Fico feliz e satisfeito que ele [Lucas Veríssimo] tenha despertado o interesse, principalmente depois da bela passagem do mister Jorge Jesus pelo Brasil. Alguns jogadores chamaram à atenção e ele procura reforços pontuais para uma grande equipa como o Benfica".

Dorival Júnior considera que Jorge Jesus é o melhor treinador para dar a melhor continuidade à carreira de Lucas Veríssimo.

"Não poderia ser melhor. Por tudo o que vimos e ouvimos aqui. É um dos grandes profissionais que já passaram pelo nosso país. Acredito que qualquer jogador tenha desenvolvimento muito rápido nas mãos desse profissional".

O central tem 25 anos e formação no Santos. Dorival Júnior acredita que está na hora do salto. "Fico muito feliz de ver o crescimento do Lucas Veríssimo, adquirindo maturidade, conseguindo confirmação, sendo titular do Santos nos últimos quatro/cinco anos. É uma idade propícia para uma saída".

Lucas Veríssimo estará a recusar treinar pelo “Peixe” (alcunha do Santos). Perante a intransigência do clube, que o quer transferir para a Arábia Saudita, o defesa alega falta de condições psicológicas.

Veríssimo deve falhar o jogo desta quarta-feira na casa do Grémio, para a primeira mão dos quartos de final da Copa Libertadores.