Cáritas de Coimbra apoia famílias nepalesas isoladas devido à pandemia da Covid-19

A Cáritas Diocesana de Coimbra está a entregar cabazes de produtos alimentares e bens de primeira necessidade às famílias nepaleses que trabalham na Lusiaves.

As famílias identificadas encontram-se em isolamento profilático ou com infeção pelo novo coronavírus e, por isso, não tinham meios para adquirir bens alimentares, sem colocar em risco a população.

Após o levantamento das necessidades estão a ser entregues cabazes com bens de primeira necessidade, nomeadamente água, arroz, leite, fruta, frangos e peru, duas vezes por semana, às terças e às sextas-feiras, às famílias identificadas. Todos os custos com os produtos são suportados pela Lusiaves.

A instituição da Igreja conta com os colaboradores do Centro Nossa Senhora da Boa Viagem, como intermediários, que prestam este serviço à comunidade para que as famílias possam recuperar em casa, sem necessidade de saírem, precavendo assim o aumento do risco de propagação comunitária.