Equipa de Pepa jogará na Luz para "fazer danos"

Atenção, Benfica! O Paços de Ferreira pode levar pontos do Estádio da Luz. A opinião é de Tony, antigo defesa e capitão dos "castores", em vésperas da visita da equipa de Pepa ao terreno dos encarnados.

Em declarações a Bola Branca, Tony, de 39 anos, justifica a sua opinião com a boa organização pacense e com a intranquilidade defensiva do Benfica.

"O Benfica, neste momento, tem mostrado que é capaz do melhor, mas também do pior. Sofre muitos golos, não tem muita estabilidade defensiva e os próprios jogadores que deviam dar essa estabilidade - os mais experientes - estão a cometer erros. E o Paços tem, assim, uma carta importante a jogar, sem nada a perder", analisa o atual treinador adjunto da seleção dos Camarões.

Na leitura de Tony, "o Benfica tem muita dificuldade na transição defensiva e as equipas do Pepa preparam bem o jogo".

Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo capitão do Paços de Ferreira deixa rasgados elogios ao treinador dos "castores".

"Se calhar vou ser forte naquilo que vou dizer: o Pepa, daqui a uns anos, vai fazer-nos lembrar o Vítor Oliveira, porque é frontal e é honesto, e tudo isso leva ao excelente trabalho que se encontra a desenvolver. O Paços, com os jogadores rápidos que tem, pode provocar danos na defesa do Benfica", refere o actual treinador adjunto da seleção dos Camarões.

O Benfica-Paços de Ferreira, a contar para a 9.ª jornada da Primeira Liga, está marcado para este domingo às 20h00. Um desafio com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.