Benfica, Braga, Tottenham e mais 16 equipas garantem 16 avos de final

O Sporting de Braga, Benfica, o Tottenham e mais 16 equipas já garantiram o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Além dos minhotos e da equipa de José Mourinho, Villarreal, Lille, AC Milan, Antuérpia, Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha também asseguraram a continuidade na competição, juntando-se a Roma, Arsenal, Leicester City e Hoffenheim, que já tinha alcançado a qualificação na última ronda, assim como o Krasnodar pelo terceiro lugar da Liga dos Campeões.

Na segunda ronda de jogos da noite, Slavia de Praga, Leverkusen, Rangers, Granada e PSV Eindhoven também se juntam ao lote de equipas apuradas.

Em Atenas, mesmo necessitando apenas do empate, o Sporting de Braga voltou a bater o AEK, desta vez por 4-2, com golos de Vítor Tormena (sete minutos), Ricardo Esgaio (nove), Ricardo Horta (45) e Galeno (83). Pelo meio, o português Nélson Oliveira (31) e Vasilantonopoulos (89) marcaram para a equipa helénica, que ficou eliminada.

O Leicester, com várias ausências, por opção, e com o regresso do internacional português Ricardo Pereira, que já não atuava desde março, devido a lesão grave, foi à Ucrânia perder com o Zorya, por 1-0. O iraniano Sayyadmanesh fez o único golo da partida, aos 84 minutos.



Tal como o Braga, o Tottenham, de Mourinho, também só necessitava do empate para garantir a qualificação e assim aconteceu na Áustria, perante o LASK Linz (3-3), equipa que ‘impediu’ o Sporting de chegar à fase de grupos.

O Grupo J ficou igualmente fechado, com o Antuérpia, com a ajuda de Buta na segunda parte, a vencer na Bélgica o Ludogorets, por 3-1, e juntar-se ao Tottenham na qualificação.



O Dinamo Zagreb foi a Holanda buscar a qualificação, com um triunfo por 2-0 sobre o Feyenoord, que contou com o médio João Carlos Teixeira na segunda parte.



Com uma vitória na Turquia sobre o Sivasspor, por 1-0, o Villarreal também segue na prova, assim como o Estrela Vermelha, que empatou a zero na Sérvia com o Hoffenheim.

Com apito inicial às 20h00, o Slavia de Praga venceu o Hapoel Be'er Sheva e segue para a próxima fase, como o Leverkusen, também do grupo D, que venceu em Nice por 3-2.

No grupo do Benfica, o Rangers venceu o Standard Liège, por 3-2, em casa, e também fechou a qualificação.

No grupo E, PSV e Granada fecharam a qualificação. O PSV venceu em casa da equipa espanhola, mas a vitória do Omonia contra o PAOK permite que as duas formações se qualifiquem para os 16 avos de final da prova.

[Atualizado às 22h01]