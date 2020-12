“Pai Natal Verde” chega a mais de 10 mil crianças

O projeto “O Pai Natal Verde”, que propõe reduzir a pegada ambiental nesta época, como no papel de embrulho, nas luzinhas e na corrida a shoppings, via chegar a mais de 10 mil alunos de 100 escolas do ensino básico do país, através de sessões online grátis.

O diretor da Betweien, Narciso Moreira, explica que o objetivo é “sensibilizar o público infantil para os excessos cometidos na época natalícia, que têm um forte impacto negativo na preservação e sustentabilidade do ambiente”.

O livro “O Pai Natal Verde” é o ponto de partida das sessões online, que podem contemplar leitura animada, uma peça de teatro, um debate e uma música original sobre os valores da narrativa, reforçando a relação com as crianças.

Nos últimos anos, aquele livro já foi alvo de 300 apresentações para 20 mil crianças, conta com 12.500 cópias vendidas e tornou-se uma referência quando se associa Natal, educação e ambiente.

“Vamos continuar a disseminar esta mensagem da consciência ecológica por Portugal, incluindo as ilhas, que vai ter um impacto redobrado nas escolas com galardão Eco-Escolas da ABAE”, afirma Narciso Moreira.

O autor do livro destaca que “os comportamentos ambientalmente responsáveis não vão nunca retirar o encanto e a magia natalícia para as crianças”.

A iniciativa é da startup Betweien, da Universidade do Minho, tem o apoio da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e prolonga-se até ao Natal.

A Betweien nasceu em 2011, em Braga, e aposta na inovação educativa em múltiplos suportes, sensibilizando para vários temas sociais, contando para isso com parcerias de cantores, atores e youtubers. Assume-se ainda como a única empresa nacional a promover o empreendedorismo júnior no ensino básico e secundário. Um dos seus livros nesse âmbito, “Senhor empreendedorismo” teve edição angolana, destaque na “Forbes Brasil” e foi convertido em videojogo.