​Chef Ljubomir hospitalizado após seis dias em greve de fome

O chef Ljubomir Stanisic foi transportado ao hospital ao fim de seis dias de greve de fome, em frente ao Parlamento, em protesto por mais apoios ao setor da restauração, avançou esta quarta-feira à noite a TVI.



O empresário e conhecida estrela da televisão sentiu-se mal e foi assistido no local por elementos do INEM, acabando por ser levado para um hospital.

Ljubomir Stanisic, um dos rostos do Movimento Sobreviver a Pão e Água, sentiu-se mal depois de um discurso. Os níveis de açúcar no sangue desceram e teve que ser hospitalizado.



O chef afirma que pretende retomar o protesto em frente à Assembleia da República, assim que tiver alta.

Vários elementos do Movimento Sobreviver a Pão e Água, que junta empresários e trabalhadores da restauração e similares, iniciaram na sexta-feira, 27 de novembro, uma greve de fome. Na ocasião pediram ao Presidente da República que “interceda urgentemente a favor do setor”.

Exigem ser recebidos pelo primeiro-ministro ou pelo ministro da Economia. Queixam-se das medidas contra a pandemia que estão a arruinar muitos restaurantes e o negócio da diversão noturna e pedem mais apoios por parte do Estado.



O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que o Governo continua a dialogar com representantes dos setores da restauração e animação noturna. António Costa salientou medidas de apoio em curso e pediu o fim do "impasse" com empresários em greve de fome.