Cerimónias fúnebres de Vítor Oliveira decorrem na quinta-feira em Matosinhos

As cerimónias fúnebres de Vítor Oliveira, treinador com vasta experiência no futebol português, que morreu no sábado, aos 67 anos, decorrem na quinta-feira, em Matosinhos, confirmou à Lusa fonte da família.

O corpo do ex-treinador e jogador vai estar em câmara ardente no Tanatório de Matosinhos às 13h00, três horas antes do funeral, que acontecerá com algumas restrições no cemitério de Matosinhos, concelho onde nasceu o reconhecido "rei das subidas".

Vítor Oliveira, detentor de 11 promoções ao principal escalão e seis títulos em 18 participações na II Liga, morreu no sábado, aos 67 anos, depois de sentir uma indisposição enquanto caminhava na zona de Matosinhos.