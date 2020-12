​Web Summit. Ministro da Ciência quer "abordar frustrações" com empreendedorismo e "jovens felizes"

Os tempos não estão fáceis e o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, reconhece que não há outra hipótese senão atravessar a pandemia com uma aposta nas tecnologias e no empreendedorismo.



Entrevistado na edição deste ano da Web Summit, que arrancou esta quarta-feira em Lisboa, Manuel Heitor acredita na capacidade de criação de empregos em pequenas "startups" que vão fazendo o seu caminho em diversas áreas do conhecimento.

"Sabemos que muitos novos empregos serão criados por meio de pequenas startups no sistema digital, integrando sistemas digitais com sistemas não digitais desde a agricultura à biotecnologia até muitas outras áreas de atividade. Portanto, os sistemas digitais inovadores desempenharão um papel importante na criação de novos empregos, especialmente para tornar as pessoas mais felizes no final do dia, contribuindo para o nosso processo de recuperação económica", afirmou Manuel Heitor, numa intervenção onde sublinhou a importância da tecnologia em áreas como os oceanos ou o espaço no plano da investigação portuguesa.

O ministro da Ciência reconhece que as empresas tecnológicas mantêm interesse em mercados de exportação e sublinha a mais valia de uma geração educada para falar inglês, língua franca dos chamados "techhubs", onde Portugal quer ser o motor europeu em 2021.

"No fim de contas, o que queremos é que os jovens, em geral, sejam mais felizes. E precisamos de abordar algumas frustrações que muitas vezes surgem as gerações jovens e realmente integrar, por meio de atividades de empreendedorismo, os jovens na construção do futuro, do que será o seu futuro", sustenta o governante, que ao longo da sua intervenção repetiu várias vezes a necessidade de "felicidade" nos jovens.

Manuel Heitor diz que Portugal está em boas condições de encontrar consensos sobre o tratamento e a abertura de dados em 2021 na Europa, porque tem “o ADN para articular posições entre os diferentes países grandes de toda a Europa", para garantir que são extraídas informações relevantes desses bancos de dados em aberto.