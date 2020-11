Covid-19: Estudo diz que profissionais de saúde sofreram estigma por parte de vizinhos

Veja também:

Um estudo qualitativo realizado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) a profissionais de saúde afirma que alguns sentiram estigma por parte de vizinhos, notando ainda que houve profissionais que tiveram de ser medicados para a ansiedade.

O estudo, que resulta de entrevistas a 23 profissionais de saúde do CHUC que estiveram na linha da frente, conclui que estes sentiram "pressão social", sendo que alguns sofreram estigma "por parte dos vizinhos, tendo muitos passado a resguardar-se mais em casa, para evitar olhares inquisidores e sentimentos incómodos", afirmou o coordenador do Núcleo de Investigação em Enfermagem (NIE) do hospital, António Marques, citado na nota de imprensa divulgada esta segunda-feira.

De acordo com a nota do hospital enviada à agência Lusa, o estudo foi conduzido pelo NIE, em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica do CHUC e com uma unidade de investigação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tendo participado nas entrevistas enfermeiros, médicos e assistentes operacionais.

Segundo o coordenador do NIE, alguns profissionais tiveram de ser medicados "para a ansiedade ou depressão", referindo que os entrevistados salientaram ainda que a limitação inicial de recursos materiais e de equipamentos "afetou a prestação cuidados, nomeadamente o número de interações com os doentes".