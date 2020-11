Acidente gravíssimo no Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1. Grosjean escapa de carro em chamas

O piloto Romain Grosjean, da Haas, foi o protagonista, este domingo, do acidente mais grave dos últimos anos em Fórmula 1.

Logo na primeira volta no Grande Prémio do Bahrain, o francês despistou-se e saiu da estrada. O carro partiu-se ao meio e Romain Grosjean ficou preso. Conseguiu, ainda assim, sair do local pelo próprio pé, com a ajuda de paramédicos.