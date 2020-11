Rúben Amorim só assumirá que o Sporting é candidato "a dois minutos do fim do último jogo"

Rúben Amorim teima em não assumir, de forma explícita, que o Sporting é candidato ao título. Nem após mais uma vitória, desta feita após reviravolta sobre o Moreirense (2-1), que aumentou, embora à condição, a vantagem dos leões na liderança do campeonato para seis pontos.

No final do encontro, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting foi questionado sobre quando assumirá, finalmente, a candidatura ao título. A resposta foi dada entre sorrisos: "Se calhar, a dois minutos do fim do último jogo, se estivermos em primeiro."

"O que interessa é a forma como encaramos os jogos. Não deixamos de ter ambição, porque dizemos que queremos ganhar os jogos todos e, se fizermos isso, ficaremos em primeiro. Mas tudo muda de um dia para o outro. A distância é muito curta e a equipa ainda é inexperiente, por isso vamos ter calma", sublinhou o técnico leonino, este sábado.

Sobre o jogo com o Moreirense, Amorim assumiu que alguns jogadores estiveram menos inspirados. Porém, não se mostrou preocupado com isso, porque a equipa tentou sempre "arranjar soluções para o golo".

"Não foi um jogo dividido. O jogo teve um só sentido. Fomos justos vencedores e o resultado peca por escasso. Sofremos o golo, reagimos bem e, depois, pensei que íamos marcar, mas não conseguimos e ficou um jogo um pouco complicado, mas a vitória é muito justa", vincou.

Paragem dificultou, mas não tirou os golos a "Pote"

Rúben Amorim assumiu que a paragem de duas semanas "dificultou um bocadinho" o regresso à forma em que o Sporting estava antes. No final da partida, faltou "melhor capacidade de gerir" a vantagem, algo que o treinador considera natural, dada a juventude da equipa:

"Temos muito a melhorar, como se viu hoje. Vamos passar por maus momentos. Faz parte do crescimento. Temos irreverência e juventude, mas também temos o outro lado da moeda, as dores de crescimento. Ainda cometemos muitos erros, mas temos momentos muito bons."



Pedro Gonçalves marcou mais dois golos, algo que deixou Rúben Amorim satisfeito, que considera que o médio "está numa fase boa".

"O Pedro Gonçalves está a colher os frutos dos colegas e está num excelente de forma. Não parece ansioso na hora de rematar, parece que as coisas lhe saem com naturalidade. É não mexer", frisou.