​Dark Sky Alqueva é “projeto turístico líder do mundo”

O Dark Sky Alqueva foi distinguido mundialmente como World’s Leading Tourism Project 2020 ("Projeto Turístico Líder do Mundo" em português).

Depois da conquista de dois World Travel Awards, o Dar Sky Alqueva recebe mais uma distinção, menos de um ano depois. Reconhecimento “atribuído especialmente pelo seu carácter inovador na criação deste destino de astroturismo e pelo seu modelo de desenvolvimento sustentável integrado”, lê-se em nota enviada à Renascença.

“É uma grande honra podermos contar com mais esta distinção nos aclamados World Travel Awards, considerados os 'Óscares do Turismo' e uma grande responsabilidade que nos dá forças para continuar a apostar num projeto que nasceu em 2007 e que teve de ultrapassar muitos obstáculos”, afirma Apolónia Rodrigues, presidente da Associação Dark Sky.

Segundo a especialista em Gestão e Planeamento em Turismo, os destinos mais sustentáveis estão, cada vez mais, a ganhar o seu espaço. Por isso, é essencial “apostar no posicionamento de Portugal como um destino internacional líder no astroturismo”, contando, neste momento, “com cerca de 13.000,00 km2 certificados como Starlight Tourism Destination”.

Dark Sky Alqueva é o primeiro destino de astroturismo português, cuja criação remonta a 2007.

O conhecimento adquirido permitiu “acreditar e apostar no astroturismo como uma importante tendência futura da procura turística”. Avançou-se “para o desenvolvimento de um destino sustentável em que o recurso céu noturno fosse o pilar da base de trabalho.”

Apolónia Rodrigues sublinha que “aliado ao desenvolvimento turístico sustentável, a nossa missão reside ainda em proteger o céu noturno e com isso trabalhar com o objetivo de atingir valores próximo de zero, no que diz respeito à poluição luminosa”.

Em 2011, o Dark Sky Alqueva tornou-se o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo e, em 2018, o primeiro transfronteiriço. Integra 10 concelhos portugueses - Alandroal, Barrancos, Évora, Mértola, Moura, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Serpa - e 13 municípios espanhóis, espalhados por 9.700,00 km2 em torno do Lago Alqueva.

A Rota Dark Sky oferece diversas atividades de observação astronómica “a olho nu” ou com telescópios, que podem ser realizadas no Observatório Oficial Dark Sky, na Cumeada (Reguengos de Monsaraz) ou em qualquer zona do território certificado.

Para além destas iniciativas, há outras complementares que podem ser realizadas, como passeios pedestres, canoagem, yoga do Sistema Solar, workshops fotográficos, passeios vínicos e provas de vinho, orientação, bird watching, wildlife watching, entre muitas outras.

O ano passado, o Dark Sky Alqueva passou a fazer parte dos destinos premiados pelos World Travel Awards, com a atribuição do Europe’s Responsible Tourism Award 2019. Já este ano, no início do mês de novembro, arrecadou mais dois galardões, o Europe’s Responsible Tourism Award 2020 e o Europe’s Leading Tourism Project 2020.