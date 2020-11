César Peixoto satisfeito na estreia pelo Moreirense. "Fizemos o Sporting sofrer"

César Peixoto mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa na sua estreia como treinador do Moreirense e considera que o desfecho podia ter sido diferente, apesar de atribuir justiça à vitória do Sporting (2-1).

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o técnico considerou que o Moreirense fez um "grande jogo", apesar das "muitas dificuldades" sentidas durante a semana, com várias lesões e elementos com Covid-19, incluindo o próprio César Peixoto.

"Parabéns ao Sporting pela vitória, mas nós honrámos o jogo. Fizemos o Sporting sofrer e passar por grande dificuldade. sporting mereceu vencer mas também podíamos ter levado um ponto", salientou.



César Peixoto acredita que, com o tempo e com a possibilidade de trabalhar diretamente com a equipa (o treinador esteve isolado nas duas últimas semanas), o Moreirense jogará ainda melhor.

"O Moreirense foi muito organizado e uma equipa proativa e com bola vamos jogar bastante mais. Só tenho de estar satisfeito e com perspetivas positivas para o futuro", destacou o antigo jogador.