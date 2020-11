Juventus empata sem Ronaldo e pode ficar mais longe da frente em Itália

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, ficou-se por um empate em casa do Benevento (1-1), na nona jornada da Liga italiana de futebol, e foi ultrapassada pelo Inter de Milão, podendo ficar também mais longe da liderança.

Os comandados de Andrea Pirlo, que poupou o português, marcaram primeiro, num golo do espanhol Álvaro Morata, aos 21 minutos, mas Gaetano Letizia, no terceiro minuto de descontos do primeiro tempo, anulou os intentos dos campeões em título.

Já depois do apito final, a ‘Juve’ viu ainda Morata ser expulso, por alegadas palavras dirigidas ao árbitro.

Sem perder, mas com mais empates (cinco) do que vitórias (quatro), a formação de Turim segue agora em quinto, com 17 pontos, os mesmos pontos da Roma, de Paulo Fonseca, que é quarta com menos um jogo, e a um de Inter, segundo, e Sassuolo, terceiro.

No primeiro jogo do dia, o Inter venceu no reduto do Sassuolo por 3-0, com tentos do chileno Alexis Sánchez, aos quatro minutos, do romeno Vlad Chiriches, aos 14, na própria baliza, e de Roberto Gagliardini, aos 60.

O AC Milan, que no domingo recebe a Fiorentina, desfalcado do goleador sueco Zlatan Ibrahimovic, lesionado, tem 20 pontos e pode sair reforçado na liderança, enquanto a Roma visita o Nápoles, sexto.

A partida no San Paolo é o grande destaque de domingo na Serie A, com a Lazio a receber a Udinese de manhã (11:30 de Lisboa) à procura de igualar a ‘Juve’.