César Peixoto preparado para a exigência da I Liga

César Peixoto está preparado para o desafio de treinar na I Liga. A estreia está marcada para Alvalade e vai acontecer frente ao Sporting, atual líder da classificação.

Será também o primeiro jogo de Peixoto no banco dos minhotos, depois de ter visto adiado o jogo com o Paços e de não ter estado no banco no encontro com o Merelinense, para a Taça de Portugal, por estar infetado com Covid-19.

O técnico, de 40 anos, sublinha, em conferência de imprensa, que chegou "ao patamar que desejava", depois de experiências na II Liga, no Varzim, na Académica e no Chaves.

"A minha motivação é máxima, estou no patamar que queria desde início. Não tenho receio da exigência na I Liga. Estou preparado para isso. É verdade que nos projetos em que estive envolvido as coisas, aqui e ali, não correram bem, mas também houve muitas condicionantes. Importante, neste momento, é estar focado no Moreirense", refere.



Covid-19 atrasou trabalho

Nesta fase, importante para César Peixoto é ter tempo para implementar as suas ideias. Feliz pelas condições que encontrou em Moreira de Cónegos, o treinador reconhece que o facto de a maior parte do plantel, e depois ele próprio, ter testado positivo à Covid-19 limitou o trabalho.

"Foi difícil nos 10 dias em que estive em confinamento, mas arranjámos sempre forma de estarmos presentes, à distância. Estamos numa fase de aprendizagem, em que jogadores estão a associar a minha ideia. Estamos a aliar a minha identidade à do clube. Precisamos de tempo e com tempo tenho a certeza de que vamos fazer um bom trabalho e vamos entrar para ganhar todos os jogos", confia.

"Sporting está justamente no primeiro lugar"

O próximo obstáculo é o líder da classificação, o Sporting. À espera de dificuldades, o treinador acredita nos argumentos que a sua equipa pode apresentar, apesar de alguns jogadores poderem não estar na melhor condição física, devido ao período em que estiveram longe do relvado, devido à Covid-19.

Pela frente, César Peixoto espera ter "uma equipa confiante, forte, com processos bem assimilados". "Os jogadores [do Sporting] sabem bem o que fazer em campo. O Rúben tem feito um grande trabalho no Sporting. Estão justamente no primeiro lugar", reconhece.

O Sporting-Moreirense, a contar para a jornada 8 do campeonato, está agendado para este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.