O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovada esta quinta-feira, em votação final global, na Assembleia da República.

O documento passou apenas com os votos a favor do Partido Socialista, e com as abstenções do PCP, Verdes, PAN e da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues.

Este Orçamento fica marcado pela oposição do Bloco de Esquerda, que votou contra ao lado de PSP, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

