Novo Banco: Costa acusa PSD e BE de tentarem "queimar o país"

Americo

26 nov, 2020 Leiria 16:00

Lembram-se das "habilidades" deste artista com o antigo ministro das finanças por causa da transferência dos 800 milhões para o NB ? Pois, é preciso ter cara de pau. Sobre brincarem com o fogo, deveria ter cuidado com essa afirmação. Lembra-se de Pedrogão ? Pois. Vamos com cuidado.