Jesus satisfeito por empatar em Glasgow. "Não queiram fazer do Rangers uma equipazinha"

Jorge Jesus ficou satisfeito por resgatar um empate em casa do Glasgow Rangers, depois de ter estado a perder por dois golos na Escócia. Em declarações à SIC, o técnico das águias diz que a formação treinada por Gerrard é bastante forte.

"Não jogámos contra o Lech ou o Standard Liège. É o Rangers, sabemos os resultados que eles tiveram contra as equipas portuguesas no ano passado. Não queiram fazer do Rangers uma equipazinha. Não é uma equipa grande da Europa, mas os outros também jogam e têm valor", disse.

Na opinião de Jesus, o Benfica foi superior durante o jogo e o resultado é merecido pelo que foi o jogo.

"Sabíamos que iria ser difícil, mas quem viu o jogo sabia que o Benfica era melhor. Fizeram dois golos em dois remates. Mas o benfica voltou a ter cultura de campeão, alma e coração. Com uma vitória estaríamos praticamente apurados, mas com o empate demos as duas equipas um passo em frente para passar à próxima fase", disse, antes de congratular os jogadores.

"Estão de parabéns pela forma como mudamos o resultado. O Rangers tinha uma ideia de jogo, que era reagir à nossa perda de bola. Ao contrário do último jogo, tudo o que fomos mudando, melhorou a equipa e fomos compensados com um empate", afirma.

Sobre o onze inicial com surpresas, Jesus não justificou a titularidade de Helton Leite e explicou a opção de Chiquinho em vez de Pizzi.

"O Helton tinha mais opções, mas seria Chiquinho ou Pizzi. Achei que na disputa homem para homem era preciso mais poder físico no corredor central e também porque segunda já temos mais um jogo. Faria novamente a mesma coisa", diz.

Questionado sobre a exibição de Gonçalo Ramos, que entrou e rematou para o autogolo de Tavernier, Jesus diz que continua a acreditar muito no jovem avançado e explicou as declarações em relação à desilusão com a sua exibição em Paredes.

"O Gonçalo é um excelente jogador. Estava convencido que iria jogar melhor em Paredes. Acredito tanto nele que voltei a colocá-lo a jogar. Tem uma bitola que eu sei qual é. No Paredes, não desenvolveu o futebol que é capaz. Hoje já teve. Falei com ele depois do Paredes e disse-lhe que iria continuar a ter a minha confiança. Hoje disse-lhe quando o meti que iria marcar. Tem muito futuro no Benfica e muito valor", termina.