É preciso “fazer muito mais pela dignidade de cada mulher”, diz o Papa

O Papa Francisco escreve, esta quarta-feira, na sua conta do Twitter que “demasiadas vezes, as mulheres são ofendidas, violadas, induzidas a prostituir-se” e conclui que “se queremos um mundo melhor, que seja casa de paz e não campo de batalha, todos devemos fazer muito mais pela dignidade de cada mulher”.



A mensagem surge no contexto do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.