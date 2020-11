Villas-Boas fala em "falta de sorte" e aponta à qualificação para a Liga Europa

André Villas-Boas, treinador do Marselha, acredita que faltou alguma sorte à sua equipa para poder somar algum ponto contra o FC Porto, em casa, no Vélodrome, jogo que perdeu por 2-0.

Em declarações à "TVI", o técnico português recorda um penálti infantil da sua equipa e analisa a partida.

"Tivemos muita falta de sorte. O primeiro golo teve muitos ressaltos. Na primeira parte, poucas hipóteses e o primeiro golo abateu-nos, aconteceu de uma forma que nos tem acontecido. Mexemos para ir atrás do empate, tivemos uma nova dinâmica, e achamos que com a expulsão do Porto seria o momento de ir à procura do empate. Precisavamos muito do golo para dar confiança, mas sofremos outro, num penálti que é cometido de forma infantil", começa por dizer.

O técnico acredita que há "uma falta que precede o lance do penálti, mas o árbitro assistente não marcou". Villas-Boas analisa uma competição dura, mas gostou do empenho dos seus jogadores.

"A dedicação não foi suficiente, é dura esta competição. Os jogadores estiveram presentes, tenho de confortá-los hoje, deram tudo, quiseram, trabalharam e vai correr bem mais à frente", diz.

Ainda com zero pontos em quatro jogos, Villas-Boas aponta à qualificação para a Liga Europa.

"O Porto foi competente e nós fomos incompetentes. Resta-nos jogar pelo terceiro lugar no confronto direto com o Olympiacos. Vamos ver, resta-nos essa esperança", terminou.