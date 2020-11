"Legionella" detetada nas torres de refrigeração da Longa Vida, em Matosinhos

As autoridades de saúde confirmaram esta sexta-feira que foi detetada a presença de "legionella" no passado dia 10 nas torres de refrigeração do Centro de Distribuição da Longa Vida, em Perafita, no concelho de Matosinhos.

Em comunicado, a empresa, que tinha desligado “preventivamente” as torres de refrigeração por causa de um surto de "legionella", deu conta de que os “resultados que acabam de ser comunicados, esta noite, pelas autoridades de saúde à Longa Vida, indicam a presença de 'Legionella Pneumophila' nas torres de refrigeração do Centro de Distribuição da Longa Vida em Perafita no dia 10 de novembro”.

Contudo, a empresa de produtos lácteos diz que “não recebeu informação sobre a correlação entre a presença desta bactéria” nas torres de refrigeração e a origem do surto que atingiu o Norte do país.

A doença dos legionários, provocada pela bactéria 'Legionella Pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.