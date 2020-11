3D e hologramas. O circo reinventado pela pandemia chega à Alfândega do Porto

A partir desta quinta-feira, a Immersivus Gallery, nos subterrâneos da Alfândega do Porto recebem um circo "como o Porto nunca viu".

“Apesar da pandemia ou, sobretudo, por causa dela, o Natal precisa de palhaços, de acrobatas e ilusionistas”, diz à Renascença Nuno Maya, diretor criativo e cofundador do atelier OCUBO.

Através da projeção de hologramas e de imagens com recurso a tecnologia 3D, “vamos ter uma introdução com um grande alarido, como se o circo estivesse a chegar à cidade, com aquela energia especial que o Natal precisa e da qual, provavelmente este ano, vamos todos sentir muita falta”.

Quem se entrega à experiência é guiado por um GPS sonoro que conduz o público à tenda virtual.

A partir daí, “encontramos projeções a toda a volta nas paredes, no chão, com vários hologramas e podemos deambular durante os vários números de circo, observando diferentes ângulos, diferentes conteúdos e, dessa forma, descobrindo cada um dos números apresentados”, diz.

A oferta de números é vasta: há um Mágico, “que vai fazer rebolar os olhos com os seus truques”, uma Orquestra “que toca sempre desafinada” e um Palhaço “em permanente e patética interação com as performances dos restantes artistas”.

“Trata-se de colocar o público, literalmente, no centro da arena, ao contrário do que acontece no circo tradicional. O público é parte ativa da ação”, detalha Nuno Maya.

Seguindo as regras estipuladas pela Direção-Geral da Saúde, “O Fabuloso Circo de Natal” poderá ter até 50 pessoas em simultâneo a assistir ao espetáculo “que se vai desenrolar num espaço amplo com cerca de mil metros quadrados”, assegura o responsável.





Do mundo inteiro até ao Porto

O espetáculo vai ter números de circo e animais de todo o mundo, apesar de não haver animais, “eles estão representados nas máscaras dos malabaristas que usam fatos de Carnaval simbolizando a fauna típica de cada país”.

Para aguçar a curiosidade, Nuno Maya destaca “um número da Austrália, em que as personagens são seres humanos com cabeças de canguru, numa tentativa criar ligações culturais aos ícones de vários países, para que a experiência possa ser o mais rica possível em termos de conteúdo”.

Para o diretor criativo d’ OCUBO, a Alfândega do Porto tornou-se familiar.

“É um espaço que já conhecemos desde o Porto Legends, no ano passado. E, com a pandemia, abrimos uma nova programação no mesmo espaço com a Imersivus Gallery Porto que foi a primeira galeria de arte imersiva que criou um novo tipo de acesso cultural que não existia em Portugal”, diz.

Apesar das restrições impostas pelo quadro sanitário, “percebemos que o projeto era viável. Estamos muito limitados mas, mesmo assim, o feedback das pessoas foi incrível”.

Prova disso “é que as sessões de Impressive Monet e Brilliant Klimt estiveram várias vezes esgotadas e tivemos várias pessoas a pedir para continuar”, assegura Maya.