Bruxelas assina acordo com CureVac para garantir 5.ª vacina contra a Covid-19 na UE

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira um contrato com a farmacêutica alemã CureVac para assegurar a aquisição de 405 milhões de doses de uma potencial vacina para a União Europeia (UE), sendo esta a quinta no portefólio de Bruxelas.

“Alguns dias depois da assinatura do nosso contrato com [as farmacêuticas] BioNTech e Pfizer, estou feliz por anunciar um novo acordo: amanhã vamos autorizar um novo contrato para assegurar mais uma vacina para a Covid-19 para os cidadãos europeus, que nos vai permitir adquirir até 405 milhões de doses da vacina produzida pela empresa europeia CureVac”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Num anúncio sem direito a perguntas em Bruxelas, a responsável observou que “este é o quinto contrato com uma empresa farmacêutica para o portefólio de vacinas” da UE.

“E estamos a trabalhar num sexto [contrato de compra antecipada] com a Moderna”, apontou Ursula von der Leyen, indicando que esse acordo também deverá ser oficializado “em breve”.

“O coronavírus continua a espalhar-se rapidamente na Europa e precisamos de uma vacina segura e eficaz para acabar com esta pandemia”, concluiu a líder do executivo comunitário.