Açores. Acordo com o Chega aponta redução de beneficiários do RSI em "idade ativa"

O acordo de incidência parlamentar assinado entre PSD, CDS e PPM com o Chega, que viabilizará o novo Governo Regional dos Açores, aponta, sem avançar números, para a redução de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) em "idade ativa". No texto, que ao contrário do apoio da Iniciativa Liberal, é subscrito não só pelo PSD, mas também pelos líderes de CDS e PPM, é reafirmado pelos signatários "o respeito pela dignidade e valor da pessoa humana" e "pelos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente e na Declaração Universal dos Direitos do Homem", sendo que tais desígnios terão "expressão nos princípios e orientação programática do programa de Governo".



O documento define também avanços no "processo de reforma institucional da autonomia", com vista a uma revisão constitucional e revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. "Os partidos signatários proporão iniciativa legislativa de alteração da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa, contemplando a redução do número de deputados e estudando a limitação de mandatos dos deputados", é referido no acordo. Eventuais progressos nestas matérias terão todavia de passar pela Assembleia da República, sendo que o líder regional do Chega, Carlos Furtado, tinha lembrado em entrevista à agência Lusa - antes das eleições de 25 de outubro - que "há três vezes o número de deputados [regionais] em relação aos presidentes de câmara". E acrescentava: "Isso parece quase anedótico, mas não é. A nível nacional, temos 308 municípios e 230 deputados. Nos Açores há três vezes mais deputados [57] do que presidentes de câmara [19]. Isso é impensável", defendeu, sobre este ponto.