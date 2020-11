Covid-19. Inalação de proteína inibe sintomas graves, sugere estudo de Oxford

Veja também:



Um relatório publicado esta quinta-feira na revista “The Lancet Respiratory Medicine” revela que a inalação da proteína Beta-1a de Interferão pode duplicar as probabilidades de recuperação de pacientes hospitalizados por causa da Covid-19 e reduzir o desenvolvimento de sintomas graves.

O ensaio clínico, desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com outras instituições, contou com a participação de 101 pacientes infetados com o novo coronavírus em nove hospitais britânicos e constatou que os que inalaram Beta-1a uma vez por dia, durante duas semanas, estavam menos propensas ao desenvolvimento de sintomatologia grave, em comparação com os pacientes que receberam o placebo, de acordo com os resultados explanados no relatório.

Entre 11 e 50 pacientes aos quais foi administrado o placebo (cerca de 22% dos participantes deste ensaio clínico) desenvolveram complicações graves associadas ao novo coronavírus e precisaram de ventiladores para auxiliar a respiração ou morreram entre 15 e 16 dias depois de receberem a primeira dose.

Contudo, entre as pessoas hospitalizadas que inalaram o Interferão Beta-1a – um método que consiste, essencialmente, na administração direta nas vias respiratórias -, apenas seis dos 48 pacientes desenvolveram complicações graves (13%).