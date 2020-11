Covid-19 veio aumentar casos de pneumonia. Nunca houve tantos em Portugal

Nunca tinha havido tantos casos de pneumonia em Portugal. Com a Covid-19, os casos dispararam e estão a aparecer muitos diagnósticos tardios.

Paulo André, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Barreiro Montijo, diz que, neste momento, as pneumonias virais, provocadas pelo novo coronavírus são as que mais preocupam.

“A pneumonia pode ser provocada por vários tipos de microorganismos – principalmente bactérias e vírus – e, neste momento, a que mais nos preocupa é a provocada pelo vírus da Covid-19, que provoca uma infeção viral e que afeta de uma forma muito importante o pulmão”, explica à Renascença.

“Hoje, falar de Covid é falar de pneumonia e falar de pneumonia é falar de Covid”, resume.

O diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Barreiro Montijo considera, no entanto, que as pneumonias provocadas pela Covid-19 não são obrigatoriamente as mais graves, “porque nas outras, sejam bacterianas ou provocadas por outros vírus, a gravidade clínica também pode ser muito diferente”.

“Aliás, a pneumonia é uma doença que pode assumir uma gravidade clínica ligeira ou uma gravidade clínica muito importante – o que também pode acontecer com as pneumonias provocadas pelo vírus que provoca a Covid-19”, explica.

“Portanto, pode haver pneumonias relacionadas com a Covid-19 mais ligeiras ou mais graves, não é aí que se estabelece a diferença”, reforça.

Paulo André, que foi diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, mostra-se também preocupado com o excessivo uso de antibióticos.

Não há sintomas ou sinais que só apareçam num tipo de pneumonia, mas há muitas vezes casos de sobreinfeção, em que a uma pneumonia provocada pela Covid-19 se junta uma infeção bacteriana.